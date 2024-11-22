الوزير المالديفي: نحن بحاجة إلى تعزيز أنشطتنا للحد من آثار تغير المناخ

باكو، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

"إن كوب29 هو حدث مهم لكل من أذربيجان التي تستضيفه والعالم أجمع. ويسرني أن هذا الحدث تم تنظيمه على مستوى عال. أعتقد أننا سنحقق نتائج ناجحة في نهاية المطاف".

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التغير المناخي والبيئة والطاقة بجمهورية المالديف طارق إبراهيم.

وأشار الوزير إلى أن إمدادات الموارد المائية في المالديف تعد من المشاكل الخطيرة وتحلية مياه البحر هي النهج الرئيسي لحل هذه المشكلة. لكن هذه عملية مكلفة للغاية.

"بسبب تغير المناخ، أصبحت مسطحاتنا المائية ملوثة. حاليا، هدفنا الرئيسي هو جمع مياه الأمطار وخلطها مع المياه المحلاة للحصول على إمدادات مياه أكثر كفاءة. وهذا يجعل من الممكن زيادة الإنتاج وتوزيع المياه على نطاق أوسع في الجزر".

وأضاف طارق إبراهيم أنه على عكس أذربيجان ودول أخرى، لا تمتلك جزر المالديف مسطحات مائية كبيرة وشبكات توزيع واسعة النطاق. ولهذا السبب، تعتبر القضايا المالية أولوية بالنسبة لهم.

"إن انبعاثاتنا صغيرة جدا على مستوى العالم. ولكن هذا لا يعني أننا لا ينبغي لنا أن نفكر في تدابير التخفيف. واختتم الوزير حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى تعزيز أنشطتنا للحد من آثار تغير المناخ".