ممثل الشبكة الدولية للنشاط المناخي: من المخزي أن نجد 250 مليار دولار في النص

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قال ممثل الشبكة الدولية للنشاط المناخي محمد سعيديخان المشارك بصفة مراقب في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إنه من المخزي أن نجد رقم 250 مليار دولار في النص لأن هذا المبلغ لا أهمية له للقضايا التي يجب على الجنوب العالمي أن يعالجها ولا يجوز لنا أن نقبل ذلك لأننا نحن الذين نعاني اكثر من عواقب تغير المناخ وبلداننا هي التي في امس الحاجة إلى التمويل المناخي وبالتالي يجب على الشمال العالمي أن يعطينا تمويلا نحتاج إليه.

واكد على أننا نحتاج إلى تريليونات وليس المليارات ولا يسعنا أن نسدد حاجاتنا على حساب ذلك المبلغ ونعول على أن الاتحاد الأوروبي وسائر البلاد تفهم دعوات الجنوب العالمي ولا نبكي ولا نتضرع ولكن ثمة حاجة إلى وضع تلك الأموال على الطاولة لننقذ حياة الناس.