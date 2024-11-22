عضو الاتحاد الوطني البنغلاديشي للمزارعين: 250 مليار دولار غير كاف بل نحتاج إلى 5 تريليونات

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قال عضو الاتحاد الوطني للمزارعين في جمهورية بنغلاديش الشعبية ذاكر حسين في تصريح لمراسلة أذرتاج على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم اننا ندعم مطالب البلدان الجنوبية ويجب على حكومات البلدان الجنوبية أن تصر على مقترحاتها حيث ينبغي لنا أن نواصل النضال من اجل ضمان العدالة واعتقد أن 250 مليار دولار غير كاف بل نحتاج إلى 5 تريليونات.

وشدد حسين على إنني لست متفائلا بالنتائج إلى الآن ولكن الكوب مؤلف من المفاوضات حيث من الممكن أن نتقدم بعدة خطوات أو نتأخر بعدة خطوات إلى الوراء وكل هذه جزء من العملية.