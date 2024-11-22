مثمل أكشين أيد: غياب اتفاق أحسن من اتفاق غير مربح

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قال ممثل صندوق أكشين أيد الدولي براندون فو في تصريح لصحفيين على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو في 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إن غياب اتفاق أحسن من اتفاق غير مربح والاتفاق المقترح في الوقت الحاضر اتفاق غير حسن فلذلك قد تركت الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة قاعة الاجتماع.

وشدد فو على أن سبب ذلك (ترك الاجتماع) لا يعود فقط إلى قلة المبلغ المذكور فيه بل إلى أن النص يعفي البلدان المتقدمة عن التزام مد مساعدة مالية إلى البلدان النامية أيضا.

واكد على أن مجرد الاتحاد الأوروبي ألقى كلمة في هذا الاجتماع ليبلغ انهم يوافقون مع اليابان مع هذا النص.