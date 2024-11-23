مسؤولة حركة المحيط الهادئ لجنوب آسيا: ما برحت الاطراف تمازح هنا بأرقام منخفضة

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قالت مسؤولة حركة المحيط الهادئ لجنوب آسيا المشاركة الفلبينية ليدينيدا ناسبيل في تصريح لها لصحفيين على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا نريد مناقشة 3 عناصر مهمة بالنسبة لنا من هذه العملية والاول هو أن الاطراف ما برحت تمازح هنا بأرقام منخفضة والثاني هو أن أموال التمويل المذكور يجب أن توفر عبر التمويل العام وليس على حساب معونات ومنح او قروض وديون والثالث هو أن اموال التمويل هذه من أية مصادر ستأتي؟

وشددت المشاركة الفلبينية على اننا لا نثق في لغة التعبئة التي تستخدمها البلدان المتقدمة في حواراتها ويجب أن تعبر اللغة عن التزامات اطراف تعبيرا واضحا وسافرا لا لبس فيه وذلك معبر عنه في اتفاقية باريس ايضا ولن نقبل محاولات معالجة هذه القضية عن طريق طرح عدد كثير من مصادر تمويل.