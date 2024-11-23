رئيس كوب29: ما يريد أحد مغادرة باكو بدون إحراز نتيجة حسنة لهدفنا الرئيسي

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس كوب29 وزير البيئة والثروة الطبيعية الأذربيجاني مختار بابايف في كلمة ألقاها في اجتماع عام ختامي لأنشطة فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم إننا جميعا عملنا عملا جادا جدا خلال الأسبوعين الاخيرين واعرف أنه ما يريد أحد مغادرة باكو بدون احراز نتيجة حسنة لهدفنا الرئيسي وقد ركزت عيون العالم علينا الآن.

واكد رئيس كوب29 على أن الوقت عامل ضدنا في الوقت الحاضر مفيدا "أنني أرجوكم أن تعملوا عملا فاعلا بعضكم مع بعض بصدد اختلافات الاراء الباقية.