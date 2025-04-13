إطلاق المرحلة التالية من مشروع جرد المساحات الخضراء في المدينة بمبادرة ليلى علييفا

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

تبدأ المرحلة التالية من مشروع "تسجيل وترقيم الأشجار في مدينة باكو" الذي يُنفذ منذ عام 2022 بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا .

وجرى في 13 أبريل بمشاركة ليلى علييفا تسجيل الأشجار ضمن المشروع في الحديقة الجديدة الواقعة في حيّ ناريمانوف بالععاصمة باكو ووُضعت عليها ملصقات مرقمة. كما تم خلال عملية الجرد غرس 50 شجرة زيتون في الحديقة.

يذكر أنه تم إنشاء نظام معلومات "سجل المساحات الخضراء في المدينة" وتسجيل قرابة 25 ألف شجرة في حيّ صبائل بالعاصمة ومن المقرر استكمال عملية الجرد في الأشهر المقبلة من خلال تثبيت لوحات رقمية على الأشجار في ضمن المشروع الذي يُنفذ بالتعاون بين جمعية إيديا ووزارة البيئة والثروات الطبيعية وهيئات السلطة التنفيذية المحلية والبلديات يهدف إلى ضمان استدامة حماية المساحات الخضراء ومنع حالات التدخل غير القانوني وتشكيل منصة دقيقة للجرد والسجل وتعزيز الرقابة المجتمعية.

وخلال تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع في حي ناريمانوف المشار إليها أعلاه جرى جرد وتسجيل 2352 شجرة في منتزه أتاتورك والأفنية والحدائق المعمرة والمُرمّمة حيث تم تثبيت لوحات جرد تعريفية على كل شجرة لتحديد هويتها بشكل فردي. كما أطلقت بوابة www.agac.az في وضع الاختبار بهدف عرض معلومات الأشجار بشكل علني أمام الجمهور علما بأن هذه البوابة أُنشئت كجزء من نظام المعلومات "البيئة الرقمية" الذي اعتمد عليه بموجب المرسوم رقم 282 الصادر عن الرئيس الأذربيجاني في 10 يناير 2025.