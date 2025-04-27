المجلس الوطني يعقد مؤتمرا علميا عمليا باسم "الزعيم الوطني العام حيدر علييف مؤلف دستور أذربيجان"

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

عقد مؤتمر علمي عملي باسم "الزعيم الوطني العام حيدر علييف مؤلفُ دستور أذربيجان المستقلة" ضمن الفعاليات البرلمانية المخصصة "لعام الدستور والسيادة" المعلن عنه في البلد لعام 2025م.

وأدار المؤتمرَ رئيسُ لجنة السياسة القانونية وبناء الدولة في المجلس الوطني علي حسينلي حيث ثمَّن عاليًا دورَ دستورنا في ترسيخ دولتنا المستقلة وبناء المجتمع القانوني مشيرًا إلى الخدمات الاستثنائية التي قدّمها الزعيم الوطني في صياغة القانون الأساسي للدولة.

وأشار نائب رئيس المجلس الوطني ضيافة عسكروف إلى أن الرئيس إلهام علييف أصدر مرسومًا في 28 ديسمبر 2024 أعلن فيه عام 2025 "عام الدستور والسيادة". وأكد عسكروف أن هذا القرار يُجسد مسار تطور دستورنا خلال الثلاثين عامًا الماضية ودوره الحيوي في تنظيم العلاقات المجتمعية. كما لفت إلى أن دستور 12 نوفمبر 1995 تطوّر ديناميكيًا على مر السنين ولعب دورًا مهما في ضمان حقوق الإنسان وحرياته.

وقال عسكروف إن جميع مؤسسات الدولة أظهرت بقيادة الرئيس وحدة متكاملة خلال الحرب الوطنية وتمكّنت من ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي مضيفا أن الشعب الأذربيجاني يعيش اليوم بقيادة القائد الأعلى المنتصر إلهام علييف لحظة فخر بتحرير أراضي البلد من الاحتلال الأرميني وباستعادة وحدة وسلامة أراضيه وسيادة الدولة وتطبيق القوة القانونية لدستور جمهورية أذربيجان في جميع أراضيها.

ثم ألقى عضو اللجنة البرلمانية لسياسة القانون وبناء الدولة مبارز قربانلي تقريرا في موضوع "مكانة تبني دستور جمهورية أذربيجان المستقلة في بناء الدولة" حيث استعرض تجارب البلدان العالمية في مجال الدستور وتطرق إلى تاريخ الدستور في أذربيجان مشيرًا إلى أن إعداد دستور جديد بعد استعادة الاستقلال كان من أبرز المهام الوطنية. كما تناول عودة الزعيم الوطني حيدر علييف إلى السلطة عام 1993 بناءً على طلب الشعب ومشاركته في إعداد الدستور ومراحل مناقشته واعتماده.

ثم ألقى القاضي في المحكمة الدستورية الدكتور في العلوم القانونية جيهون قاراجايف محاضرة باسم "المسار التطوري لدستور جمهورية أذربيجان (الاستفتاءات)".

كما قدّم رئيس أكاديمية جهاز الأمن الحكومي باسم حيدر علييف الدكتور في الفلسفة في القانون إيلشاد نصيروف محاضرة باسم "القوانين الدستورية جزء لا يتجزأ من دستور جمهورية أذربيجان". وتناول فيها إجراءات وشروط اعتماد القوانين الدستورية ومكانتها في القانون الدستوري والنظام الدستوري والقيود المفروضة عليها وآليات الرقابة الدستورية وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وشهد المؤتمر كلمات ألقيت من طرف رئيس لجنة السياسة القانونية وبناء الدولة علي حسينلي ونائبه إيلشان موساييف ورئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدفاع عن حقوق العمل للمواطنين صاحب محمدوف والآخرين حيث أكدوا على تطور دستور البلد من خلال القوانين الدستورية والاستفتاءات وعلى دوره في ضمان السيادة الكاملة ووحدة أراضي الدولة.

وفي ختام المؤتمر أكد علي حسينلي أن جمهورية أذربيجان وهي تستند إلى الدستور وحقوقها السيادية تمضي اليوم بثقة نحو الأهداف الاستراتيجية الجديدة في ظل الوقائع المستجدة مع الحرص على المصالح الوطنية للشعب الأذربيجاني.