حملة التشجير في سومغايت

باكو، 2 مايو، (أذرتاج)

نظمت حملة التشجير في أراضي كورنيش سومغايت ضمن فعاليات "عام الدستور والسيادة".

أفادت وكالة أذرتاج أن نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا شاركتا في الحملة.

وتم غرس حوالي 150 شجرة في إطار الحملة. كما شارك فيها متطوعو مركز "أسان خدمة".

وتُسهم هذه المبادرة في تحسين البيئة الإيكولوجية للمدينة وتوسيع المساحات الخضراء وتوفير بيئة صحية للأجيال القادمة وهي أحد أهم التوجهات في التنفيذ المستدام للمشاريع البيئية في سومغايت وفي استراتيجية تطوير المدينة. وفي هذا السياق، تُقام فعاليات التشجير بانتظام في المدينة ويُبذل جهد متواصل لغرس أنواع مختلفة من الأشجار وحماية النظام البيئي.

كما زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا المنزل الذي بُني لمشارك الحرب الوطنية عزيزوف روان.