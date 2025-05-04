إطلاق مشروع "مربي النحل الشاب" في محافظة خيزي بمبادرة ليلى علييفا

باكو، 5 مايو، أذرتاج

من المقرر إطلاق مشروع "مربي النحل الشاب" في محافظة خيزي هي الأخرى بغية ضمان عمالة العائلات الشابة وترويج ريادة العمل المحبة للبيئة.

يذكر أن مشروع "مربي النحل الشاب" الذي يجري تنفيذه منذ عام 2021م بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ودعم الصندوق الأذربيجاني للشباب ووكالة الدولة للعمالة وشركة أباد شارك فيه إلى الآن 60 شابا بمختلف مناطق البلد.

يشار إلى أن المشروع يشمل 20 شابا سيخضعون لعمليات التدريب الشاملة في مجال تربية النحل وسائر مراحل إنتاج العسل قبل أن يتم تزويدهم بجميع المستلزمات الصناعية والإنتاجية الضرورية بجانب دعم مهني لإصدار شهادات للمنتجات وتصنيفها وتصميمها واستراتيجيات العرض والتسويق.