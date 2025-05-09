حملة تشجير أخرى في باكو بمشاركة ليلى علييفا وأرزو علييفا

باكو، 10 مايو، (أذرتاج)

نظمت في 10 مايو حملة التشجير الأخرى في حي سوراخاني للعاصمة باكو على جانبي طريق زيغ السريع بمشاركة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا.

افادت وكالة أذرتاج أن الحملة تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ102 لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف.

وتم غرس 1000 شجرة زيتون في المنطقة إضافة إلى أعمال تنسيق الحدائق خلال الحملة التي أقيمت بمشاركة فعالة من متطوعي الجمعية "إيديا" وبدعم من خدمة باكو لاعمال الترميم.

ومن المقرر تنفيذ نظام الري بالتنقيط لري الأشجار بشكل فعال ومنع هدر المياه.

يذكر أن هذه الحملة تم تنظيمها لاختتام أعمال التشجير التي يتم تنفيذها في المنطقة في إطار حملات غرس الأشجار المنتظمة على طول الطريق الواصل بين قصبة زيغ ومطار حيدر علييف الدولي.

كما تم خلال الفعالية تقديم معلومات حول الموقع الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية للمشروع الاجتماعي "مطبخنا" الذي تم تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا. وقيل إن الهدف الرئيسي للمشروع توفير وجبات ساخنة للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود والمحتاجين وتوفير بيئة مليئة بالحب والرعاية لهم وتعزيز روح التضامن في المجتمع. ومنذ اليوم الأول لبدء عمله، قدم متطوعو "مطبخنا" وجبات ساخنة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في باكو والمناطق المحيطة بها، مما جلب الدفء والأمل إلى حياتهم اليومية.