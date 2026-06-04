« Chahdeniz » : 30 ans d’un projet énergétique majeur

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le champ de gaz et de condensat « Chahdeniz » célèbre en 2026 son 30e anniversaire.

Depuis le début de sa production, environ 271 milliards de mètres cubes de gaz et quelque 53 millions de tonnes de condensat ont été extraits. Au cours de l’année 2025 uniquement, la production de gaz s’est élevée à environ 27 milliards de mètres cubes.

Le champ figure parmi les plus productifs au monde, avec 17 des 20 puits les plus performants opérés par bp. La production quotidienne atteint actuellement environ 28 000 barils équivalent pétrole.

Depuis 2006, « Chahdeniz » alimente les marchés régionaux via le gazoduc du Caucase du Sud et, depuis 2018, l’Europe à travers le Corridor gazier méridional.

Ce projet est considéré comme l’un des plus importants de l’Azerbaïdjan dans le secteur énergétique et renforce le rôle du pays en tant qu’exportateur de gaz.