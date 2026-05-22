Amina Mohammed : Bakou était un lieu très propice aux discussions

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Bakou était un lieu très propice aux discussions », a déclaré Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, dans son intervention lors de la cérémonie de clôture officielle du WUF13.

« Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la délégation azerbaïdjanaise et au Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) pour leur dévouement et leur professionnalisme sans faille, qui ont joué un rôle déterminant dans le succès de cette session », a-t-elle souligné.