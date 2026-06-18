Bakou, 18 juin, AZERTAC

Aujourd’hui, c’est la Journée de la gastronomie durable.

La gastronomie est parfois appelée « l’art de la table ». Cela peut aussi faire référence à un style de cuisine d'une région particulière. En d'autres termes, la gastronomie se réfère donc souvent à la nourriture et à la cuisine locales. La durabilité est l'idée que quelque chose (par exemple l'agriculture, la pêche ou même la préparation des aliments) est fait d'une manière qui ne gaspille pas nos ressources naturelles et peut être poursuivi dans le futur sans nuire à notre environnement ou à notre santé.

La gastronomie durable, par conséquent, est une cuisine qui tient compte de la provenance des ingrédients, de la façon dont les aliments sont cultivés et dont ils arrivent sur nos marchés et éventuellement dans nos assiettes.

Pourquoi une “journée” spéciale ?

Parce que manger des aliments locaux produits de manière durable c’est à la fois bon pour les moyens d’existence, pour l’environnement et pour les économies. D’ici à 2050, le monde aura plus de 9 milliards de bouches à nourrir. Pourtant, 1/3 de toute la nourriture produite est perdu ou gaspillé. Aujourd’hui, nous utilisons nos océans, nos forêts et nos sols d’une façon majoritairement non durable. En tant que producteurs, nous devons être plus attentifs à nos modes d’utilisation de nos ressources naturelles et, en tant que consommateurs, nous devons être plus sélectifs dans le choix de nos aliments.

La consommation de produits locaux contribue à stimuler l'économie d'une région, à soutenir ses agriculteurs et à réduire les gaz à effet de serre et les ressources utilisées pour le transport des aliments. En achetant des aliments produits localement, vous allez créer une demande et par conséquent aider les agriculteurs à conserver leurs moyens d’existence.

En quoi cela me concerne?

La plupart d'entre nous se soucient de la nourriture. Certains d'entre nous se soucient VRAIMENT de la nourriture (Nous sommes en train de vous parler à vous, les gourmets !). Prendre soin de nos aliments et de nos marchés locaux signifie que nous pouvons aider à préserver nos racines culinaires : les cultures et les recettes traditionnelles, et les cultures dont proviennent ces cuisines. Cela signifie que nous sommes conscients des ressources qui ont été utilisées pour cultiver les aliments que nous aimons et que nous contribuons à faire vivre les traditions culinaires.

En choisissant les aliments produits localement et en mangeant ce qui est de saison, nous pouvons aider à changer les modèles d’achat des entreprises locales, comme les restaurants et les hôtels, et soutenir les pêcheurs et les agriculteurs de la région. Nous pouvons également élargir nos régimes alimentaires à d’autres cultures traditionnelles, des territoires ou nous vivons, comme le quinoa ou le figuier de Barbarie, qui sont riches en vitamines et en minéraux. (FAO)