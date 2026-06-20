Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale des réfugiés

Bakou, 20 juin, AZERTAC

Chaque année, le 20 juin marque la Journée mondiale des réfugiés, journée internationale dédiée aux personnes contraintes de fuir leur pays.

La Journée mondiale des réfugiés est une journée internationale désignée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde entier. Elle est célébrée chaque année le 20 juin afin de mettre en lumière les droits, les besoins et les aspirations de ceux qui ont été contraints de fuir leur pays d'origine pour échapper à des conflits ou à des persécutions.

La Journée mondiale des réfugiés met en lumière les droits, les besoins et les aspirations des réfugiés, contribuant ainsi à susciter la mobilisation politique et financière nécessaire pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais s'épanouir. S'il est important de protéger et d'améliorer la vie des réfugiés au quotidien, les journées internationales telles que la Journée mondiale des réfugiés permettent d'attirer l'attention du monde entier sur le sort des personnes qui fuient les conflits ou les persécutions. De nombreuses activités organisées à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés offrent des occasions de soutenir les réfugiés.

La Journée mondiale des réfugiés est célébrée chaque année le 20 juin et est dédiée aux réfugiés du monde entier. La Journée mondiale des réfugiés a été célébrée pour la première fois à l'échelle mondiale le 20 juin 2001 afin de commémorer le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Elle était initialement connue sous le nom de Journée africaine des réfugiés, avant que l'Assemblée générale des Nations Unies ne la désigne officiellement comme journée internationale en décembre 2000.

Chaque année, la Journée mondiale des réfugiés est marquée par divers événements organisés dans de nombreux pays à travers le monde pour soutenir les réfugiés. Ces activités sont menées ou impliquent les réfugiés eux-mêmes, des représentants gouvernementaux, des communautés d'accueil, des entreprises, des célébrités et des écoliers, entre autres.