AZAL reprend ses vols vers Nakhtchivan

Bakou, 13 juin, AZERTAC

La compagnie aérienne nationale d’Azerbaïdjan, AZAL, reprend ses vols entre Bakou et Nakhtchivan.

À la suite de la stabilisation des conditions météorologiques dans la région, les vols sont désormais assurés conformément au programme prévu et les opérations aériennes se poursuivent dans des conditions normales.