Bakou accueille le Sommet international des médiateurs

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le Sommet international des médiateurs de Bakou se déroule sur le thème « Les droits humains à l’ère de l’intelligence artificielle : opportunités, risques et responsabilités ».

Le ministre de la Justice Farid Ahmadov a prononcé le message du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, aux participants au Sommet international des médiateurs.

Il convient de noter que, dans le cadre du Sommet, des discussions porteront sur les thèmes suivants : « Protection des droits dans l’espace numérique : protection des données, vie privée et lutte contre la désinformation », « Impact de l’intelligence artificielle sur le marché du travail et l’emploi » et « Alphabétisation numérique et protection des droits humains ».

L’adoption de la Déclaration de Bakou sur l’intelligence artificielle et les droits humains est prévue à l’issue du Sommet.