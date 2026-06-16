Bonn : Leyla Aliyeva rencontre la secrétaire générale adjointe de l’ONU

Bonn, 16 juin, AZERTAC

Leyla Aliyeva a rencontré à Bonn, en Allemagne, Yasmine Fouad, secrétaire générale adjointe des Nations unies et secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD).

Au cours de la rencontre, des informations ont été présentées sur les mesures mises en œuvre en Azerbaïdjan pour la protection de l’environnement, l’utilisation durable des ressources foncières ainsi que la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les parties ont également discuté des projets et initiatives menés par l’Association IDEA en Azerbaïdjan et dans la région en matière de protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de promotion de la durabilité écologique. L’importance des campagnes de plantation d’arbres, de l’extension des espaces verts et de la préservation des ressources forestières et arboricoles a été particulièrement soulignée en termes de réduction des effets négatifs du changement climatique, de prévention de la dégradation des sols et de préservation de l’équilibre écologique.

Ensuite, les parties ont procédé à un échange de vues sur les conséquences écologiques et socio-économiques de la baisse du niveau de la mer Caspienne. À cet égard, les parties ont évoqué les effets possibles des changements observés dans la mer Caspienne sur les écosystèmes côtiers, la biodiversité ainsi que la sécurité écologique de la région. Les possibilités de coopération en vue d’approfondir l’analyse de cette problématique et d’identifier des solutions communes ont également été examinées.

La rencontre a également porté sur l’importance de prévenir en temps utile les phénomènes tels que la sécheresse et la désertification, ainsi que sur les opportunités de coopération entre l’Association IDEA et la CNULCD dans les domaines de la protection de l’environnement, de la lutte contre la sécheresse et la dégradation des sols, et de la sensibilisation écologique.

Elvin Mövsumov

Correspondent spécial de l’AZERTAC