Cérémonie d’accueil officiel du président turkmène Serdar Berdymoukhamedov à Bakou VIDEO

Bakou, 22 juin, AZERTAC

La cérémonie d’accueil officiel du président du Turkménistan, Serdar Berdymoukhamedov, en visite d’Etat en République d’Azerbaïdjan, s’est tenue lundi 22 juin.

Une garde d’honneur était déployée pour l’accueil du président turkmène sur la place où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov a été accueilli par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le commandant de la garde d’honneur a salué le président turkmène.

Les hymnes nationaux du Turkménistan et de l’Azerbaïdjan ont retenti.

La garde d’honneur a défilé devant les présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et turkmène Serdar Berdymoukhamedov.

Les membres de la délégation azerbaïdjanaise ont été présentés au président Serdar Berdymoukhamedov et ceux de la délégation turkmène au président Ilham Aliyev.

Les présidents azerbaïdjanais et turkmène ont posé pour une photo officielle.