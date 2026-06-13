Chamakhy accueille le 2e Festival international du barbecue

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le 2e Festival international du barbecue a débuté le 13 juin dans le village de Meyseri du district de Chamakhy.

Le chef de l’Autorité exécutive du district de Chamakhy, Tahir Mammadov, a prononcé un discours lors du festival.

Comme l'an dernier, le Festival international du barbecue de cette année a réuni des chefs représentant divers pays du monde entier : Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Danemark, France, Géorgie, Inde, Italie, Corée, Malaisie, Ouzbékistan, Russie, Türkiye, Turkménistan, Ukraine et Japon.

Dans sa déclaration aux journalistes, l’ambassadeur du Japon à Bakou, Katsuya Watanab, a fait savoir qu'il était très heureux de participer à un si bel événement et qu'il attendait avec impatience le deuxième festival de barbecue en Azerbaïdjan.

Le festival se terminera demain.