Chine : sept morts à la suite d'une explosion

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Sept personnes ont été tuées et 17 autres blessées dans une explosion survenue dans le district de Xing'an, dans la région autonome Zhuang du Guangxi (sud de la Chine), ont indiqué jeudi les autorités locales.

Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. (Agence Xinhua)