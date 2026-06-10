Cinq athlètes azerbaïdjanais disputeront le Championnat du monde de voile Optimist

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le Championnat du monde de voile Optimist 2026 se tiendra du 18 au 28 juin au Maroc.

L'Azerbaïdjan sera représenté par cinq athlètes lors de cette prestigieuse compétition, qui réunira à Tanger les meilleurs jeunes navigateurs du monde lors de l’un des rendez-vous les plus prestigieux de la voile mondiale.