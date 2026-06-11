Consultations consulaires tenues entre les ministères des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Autriche

Bakou, 11 juin, AZERTAC

Les premières consultations consulaires se sont tenues mercredi à Bakou entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère fédéral des Affaires étrangères et de l'Europe de la République d'Autriche.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par Emil Seferov, chef du département consulaire, et la délégation autrichienne par René Amry, directeur général adjoint des affaires consulaires.

Au cours de ces consultations, l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération avec l’Autriche dans le domaine consulaire ont été examinés, les possibilités de signature de nouveaux accords bilatéraux et de numérisation des services consulaires ont été évoquées.

Les parties ont également échangé sur les dernières évolutions en matière consulaire, notamment des propositions visant à renforcer les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Autriche dans les domaines de l'assistance juridique, de l'éducation, des migrations, du travail et autres.