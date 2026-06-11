Costa : Le sommet de l'UE débutera par l'allocution de Zelensky

Bakou, 11 juin, AZERTAC

« Les dirigeants de l'Union européenne (UE) discuteront de la pression croissante sur la Russie et du soutien à l'Ukraine, ainsi que des questions liées à l'économie et à la compétitivité de l'UE, lors d'un sommet qui se tiendra les 18 et 19 juin », a déclaré le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Selon lui, le sommet débutera par une allocution vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les dirigeants poursuivront leurs discussions sur l'approche bilatérale, notamment le renforcement de la pression sur la Russie et le soutien militaire à l'Ukraine. Ils aborderont également les questions relatives à l'économie et à la compétitivité de l'UE.

Le problème de la toxicomanie et de la criminalité liée à la drogue en Europe sera abordé lors du sommet pour la première fois.