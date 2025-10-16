Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale

Rabat, 16 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

L'équipe nationale marocaine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA après avoir battu la France aux tirs au but (5-4) en demi-finale au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaíso, mercredi.

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat rapporte, qu'en atteignant la finale, l'équipe nationale marocaine a accompli un exploit historique sans précédent pour le football marocain.

Les joueurs marocains, emmenés par le sélectionneur national Mohamed Wahbi, ont confirmé la supériorité du football marocain, qui mérite amplement sa place parmi les meilleures et grandes équipes grâce à ses résultats dans toutes les catégories d'âge.

L'équipe nationale marocaine a été la première à marquer en demi-finale, à la 32e minute, sur un penalty accordé par l'arbitre uruguayen que Yasser Zabiri a transformé à la 32e minute.

La supériorité du Maroc s'est confirmée et il aurait pu marquer un deuxième but, sans la chance de la France. Leur pression leur a permis d'égaliser à la 59e minute grâce à l'attaquant Lucas Micha, qui a profité d'un mauvais positionnement de la défense marocaine pour marquer.

Les Marocains ont abordé la première période des prolongations avec une volonté farouche de faire la différence. Cependant, l'équipe française leur a fait face avec des tacles extrêmement violents, obligeant l'arbitre à distribuer deux cartons jaunes, et Lors de la seconde période des prolongations un carton rouge au milieu de terrain Rabby Nzingoula qui a été expulsé à la 107e minute après un deuxième avertissement.

Le match s'est soldé par un match nul 1-1, puis une séance de tirs au but a décidé de la victoire, remportée par le Maroc grâce au brillant gardien remplaçant Abdelhakim El Mesbahi.

L'équipe marocaine affrontera l'Argentine en finale, après avoir battu la Colombie 1-0 lors de la deuxième demi-finale, grâce à Silvetti à la 72e minute.