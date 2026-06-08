Dévoilement d’un monument dédié au cheval Garabagh en Suisse

Soleure, 8 juin, AZERTAC

Un monument consacré au cheval Garabagh a été dévoilé à Soleure, en Suisse, avec le soutien de la Fédération azerbaïdjanaise d’équitation et de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Suisse, à l’initiative du Centre culturel azerbaïdjano-turc.

Le directeur du Centre, Cevzet Aras, a souligné la valeur symbolique et culturelle de cette initiative pour la communauté azerbaïdjanaise vivant en Suisse, rappelant que l’institution était opérationnelle depuis 1992 et bénéficiait du soutien constant de l’État azerbaïdjanais.

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Suisse, Fouad Isguenderov, a pour sa part mis en avant l’importance symbolique et culturelle de l’inauguration de ce monument. Il a déclaré que le cheval Garabagh était l’un des symboles incarnant l’histoire ancienne du peuple azerbaïdjanais, son riche patrimoine culturel et son identité nationale.

Il a souligné que ce type d’initiative contribuait à la préservation des valeurs nationales au sein de la diaspora, à la promotion de la culture azerbaïdjanaise à l’étranger et au renforcement de la solidarité entre les organisations diasporiques. Selon lui, depuis la Guerre patriotique, le cheval Garabagh est devenu à la fois un symbole de la victoire, de la force et de la détermination de l’Azerbaïdjan.

Des représentants de la diaspora azerbaïdjanaise en Suisse, de la ville de Soleure et des membres de l’ambassade ont pris part à la cérémonie.