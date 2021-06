La Déclaration de Choucha définit les mécanismes politico-juridiques des relations d’alliance entre l'Azerbaïdjan et la Turquie

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Selon la Déclaration de Choucha, la République d'Azerbaïdjan et la République de Turquie ont défini les mécanismes politico-juridiques des relations d’alliance, basées sur les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières internationalement reconnues et de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Notant l'importance de la coordination dans le domaine de la politique étrangère et de la mise en œuvre des consultations politiques bilatérales régulières, les parties ont souligné l'importance des activités dans ce sens au sein du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre la République d'Azerbaïdjan et la République de Turquie.

Les parties mènent une politique étrangère indépendante visant à protéger et à garantir leurs intérêts nationaux. Ils déploient des efforts conjoints pour développer des relations internationales fondées sur la paix, l'amitié et le bon voisinage aux niveaux régional et international, ainsi que pour résoudre les conflits et les problèmes de sécurité et de stabilité régionales et mondiales.

« Les parties approfondiront la coopération bilatérale en faisant preuve de solidarité et de soutien mutuel sur des questions internationales d'intérêt commun, adoptant des positions proches ou presque les mêmes, et ils se soutiendront au sein des organisations internationales et régionales, telles que l’ONU, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, le Conseil de coopération des États turcophones et l’Organisation de la coopération islamique », indique la Déclaration de Choucha.