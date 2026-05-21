Hors d’événement - PHOTOS du WUF13

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Une nouvelle journée de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) se poursuit avec des événements et des discussions variés.

Ayabnt réuni des dizaines de milliers de participants, l’événement est marqué par une forte affluence : certains se dirigent vers les salles des nouvelles sessions et panels, d’autres font la queue, tandis que d’autres encore profitent de leur temps libre.

Nous présentons un nouveau reportage réaisé par un photographe de l’AZERTAC relatif aux participants du WUF13 .