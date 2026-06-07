Il grêle sur le village de Kuku du district de Chahbouz VIDEO
Nakhtchivan, 7 juin, AZERTAC
Des conditions météorologiques instables persistent dans la République autonome du Nakhtchivan
Des précipitations ont été observées dans certaines zones montagneuses et de piémont, selon le Centre hydrométéorologique du ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles de la République autonome du Nakhtchivan.
Il a grêlé sur le village de Kuku du district de Chahbouz. Le diamètre des grêlons a constitué 5 millimètres.
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