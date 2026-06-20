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Irakli Kobakhidze : Nous entretenons d'excellentes relations avec l'Azerbaïdjan

Irakli Kobakhidze : Nous entretenons d'excellentes relations avec l'Azerbaïdjan

Tbilissi, 20 juin, AZERTAC

« Nous entretenons d'excellentes relations avec l'Azerbaïdjan, la Türkiye et l'Arménie. Nous développons au maximum nos relations avec les pays d'Asie centrale », a indiqué le Premier ministre géorgien, Irakli Kobakhidze, lors de sa déclaration à la presse concernant les résultats de sa visite au Tadjikistan.

Le Premier ministre a annoncé qu'il se rendrait prochainement au Kazakhstan et que les présidents de l'Ouzbékistan et du Turkménistan se rendraient en Géorgie en juillet.

« D'importants investissements sont réalisés pour renforcer le transit, et nous attachons une grande importance au développement des relations avec les pays voisins. C'est l'une de nos principales priorités », a précisé Irakli Kobakhidze.

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