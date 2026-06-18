L'Agence de traduction « Chems » présente un appareil de traduction simultanée innovant

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Lors de sa participation à la « 7e exposition annuelle pour la promotion des entreprises locales » à Bakou, la responsable du département de contrôle de la qualité linguistique de l'Agence de traduction « Chems », Ilhamé Abbassova, a annoncé que l'entreprise – forte de plus de 25 ans d'expérience et offrant des services dans plus de 40 langues – exposait un nouveau produit technologique hautement innovant.

Mme Abbassova a précisé que l'entreprise présentait, pour la première fois en Azerbaïdjan, un appareil de traduction simultanée sans équivalent dans le pays à l'heure actuelle. Cet équipement se distingue par sa capacité à diffuser le son sur une superficie allant jusqu'à 97 mètres carrés et à traduire simultanément en 64 langues via 64 canaux différents. De plus, il peut couvrir les besoins de traduction de 500 personnes réparties dans 16 salles en même temps.

Elle a également souligné que la participation à cette exposition visait à introduire des solutions technologiques modernes et à nouer de nouveaux partenariats.

« Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est un pays ouvert sur le monde. Des hommes d’affaires et des représentants de milieux économiques de différents pays viennent dans notre pays et ont besoin de services de traduction. Nous nous efforçons de répondre à ces besoins », a-t-elle affirmé.