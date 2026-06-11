L'ambassadrice de Grèce en Azerbaïdjan visite le service ASAN

Bakou, 11 juin, AZERTAC

L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Grèce en Azerbaïdjan, Maria Papakonstantinou, a visité le centre du Service ASAN et découvert ses activités.

Selon le département des relations publiques de l'Agence nationale pour les services publics et les innovations sociales auprès du président de la République d'Azerbaïdjan, lors d'une réunion organisée à l'initiative de l'ambassadrice grecque, le président de l'Agence, Ulvi Mehdiyev, a présenté les activités du Service ASAN, créé à l'initiative du président Ilham Aliyev, ainsi que les innovations qui y sont mises en œuvre. Il a été souligné qu'un accord avait été signé avec plus de 30 pays et organisations internationales pour exporter la marque nationale « ASAN » en tant que produit de la propriété intellectuelle.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur le partage de l'expérience du Service ASAN avec les institutions grecques compétentes.