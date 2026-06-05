Bakou, 5 juin, AZERTAC

L’Azerbaïdjan accueille la Journée mondiale de l'environnement dans le cadre du partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

L'événement est placé sous le thème « Inspirés par la nature. Pour le bien du climat. Pour le bien de notre avenir. »

Moukhtar Babaïev, représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, a lu le message du président Ilham Aliyev adressé aux participants.

Il convient de noter que l'Azerbaïdjan avait pris le relais pour la Journée mondiale de l'environnement lors d'un événement organisé en République de Corée en 2024.