L'Azerbaïdjan est représenté au Congrès international du ski

Bakou, 12 juin, AZERTAC

La 57e réunion du Congrès international de ski s'est tenue à Belgrade, capitale serbe.

Plus de 300 délégués provenant de près de 80 pays ont participé à cette réunion biennale.

L’Azerbaïdjan a été représenté au congrès par une délégation dirigée par Fouad Naghiyev, président de la Fédération azerbaïdjanaise des sports d'hiver.

Lors des élections organisées dans le cadre du Congrès, Alexander Oshpelt a été élu président de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

Les orientations futures la FIS, ses priorités stratégiques, ainsi que le développement des sports d'hiver ont été discutés.