La 12e Journée internationale du yoga célébrée à Bakou

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le 21 juin, l’ambassade d’Inde à Bakou a organisé une séance de yoga spéciale à l'occasion de la 12e Journée internationale du yoga.

Lors de cette session l’ambassadeur d’Inde à Bakou, Abhay Kumar, a déclaré que bien vieillir commençait par un mode de vie sain. « Intégrer le yoga à notre quotidien, c’est investir dans notre bien-être physique et psychologique à long terme. Cela nous permet de vivre une vie plus active, productive et équilibrée à chaque étape de la vie », a ajouté le diplomate.

« Le yoga est devenu un mouvement véritablement mondial qui rassemble les individus en quête de santé, de paix et d’harmonie. En ce sens, le yoga contribue non seulement au bien-être individuel, mais aussi au renforcement de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les communautés et les peuples », a-t-il précisé.

Il convient de noter que le 21 juin, c’est la Journée internationale du yoga.

Cette année marque la 12e Journée internationale du yoga, dont le thème « Le yoga pour vieillir en bonne santé » souligne l’importance du yoga à tout âge. Le yoga constitue une pratique particulièrement bénéfique pour vieillir en bonne santé, car il permet de préserver de nombreuses capacités qui aident les personnes à rester actives, autonomes et engagées à mesure qu’elles avancent en âge. En combinant des mouvements doux, des étirements, des exercices de respiration et la pleine conscience, le yoga contribue à améliorer l’équilibre, la souplesse, la force et la mobilité, tout en favorisant le bien-être mental et la gestion du stress. Comme le yoga peut être adapté à différents niveaux de condition physique et à divers états de santé, il offre à de nombreuses personnes âgées un moyen accessible de préserver leur santé physique et émotionnelle. Ces bienfaits s’inscrivent dans plusieurs objectifs de la Décennie de l’OMS pour un vieillissement en bonne santé (2021-2030), notamment la promotion de l’autonomie, la réduction du risque de chute, l’amélioration de la qualité de vie et l’encouragement d’approches centrées sur la personne en matière de santé et de bien-être.

Qu'est-ce que le yoga et pourquoi le célébrer ?

Le yoga est une ancienne pratique physique, mentale et spirituelle qui trouve son origine en Inde. Le mot « yoga » provient du Sanskrit et signifie joindre ou unifier, symbolisant l'union du corps et de la conscience. Il est pratiqué sous diverses formes à travers le monde, et sa popularité ne cesse de s'accroître. Mais le yoga est bien plus qu’une activité physique. Selon l’un des plus célèbres maîtres de pratique, B.K.S. Iyengar, « Le yoga cultive les moyens de maintenir une attitude équilibrée dans la vie de tous les jours, et développe la capacité à être performant dans nos actions ».

Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 11 décembre 2014, par sa résolution A/RES/69/131, le 21 juin Journée internationale du yoga. Le projet de résolution établissant cette journée avait été proposé par l’Inde et soutenu par un nombre record de 175 États Membres. La proposition a été introduite par le Premier ministre Narenda Modi lors de la 69ème session de l’Assemblée générale, au cours de laquelle il souligna que « le yoga symbolise l’union de l’esprit et du corps, de la pensée et de l’action… une approche globale précieuse pour notre santé et notre bien-être. Le yoga n’est pas simplement qu’un exercice; c’est un moyen de ne faire qu’un avec vous-même, le monde et la nature. » La résolution souligne « l’importance des individus et des populations faisant des choix plus sains et suivant des styles de vie qui entretiennent une bonne santé ». À cet égard, l’Organisation mondiale de la Santé a également enjoint ses États membres à aider leurs concitoyens à réduire l'inactivité physique.

La Journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga. Elle met aussi l’accent sur les effets positifs de la pratique du yoga, qui apporte à notre corps et à notre esprit l’équilibre dont ils ont besoin. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable et en harmonie avec la nature.