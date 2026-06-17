La coopération commerciale entre l'Azerbaïdjan et la Guinée se renforce

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré le ministre guinéen du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement, Ismaël Nabé, et le ministre guinéen des Infrastructures, Facinet Sylla.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération économique bilatérale entre l'Azerbaïdjan et la Guinée. Les parties ont également examiné les questions relatives à l'élargissement du cadre juridique des relations économiques et à la concrétisation des opportunités de partenariat commercial.

Dans le cadre de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l'Économie de la République d'Azerbaïdjan et le ministère du Plan, de la Coopération Internationale et du Développement de la Guinée pour développer la coopération économique.

Il convient de noter que la mise en œuvre de ce document contribuera considérablement à l’expansion de la coopération dans les domaines du commerce, des investissements et des technologies.