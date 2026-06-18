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La coopération entre l'Azerbaïdjan et le FIDA se développe

La coopération entre l'Azerbaïdjan et le FIDA se développe

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Gochgar Tehmezli, président de l'Agence azerbaïdjanaise de la sécurité alimentaire, a rencontré une délégation dirigée par Dina Saleh, directrice régionale du Fonds Intercommunal de Développement Agricole (FIDA) pour le Proche-Orient.

Les questions de coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement agricole et du renforcement des systèmes agricoles durables, ainsi que les résultats de la coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et le FIDA au cours de nombreuses années et les perspectives de partenariat futur ont été discutés lors de la rencontre.

La délégation du FIDA ont donné des informations sur les nouvelles priorités stratégiques et les nouveaux domaines d'activité du fonds. Elle a fait savoir que le FIDA était intéressé par l’expansion de la coopération avec l'Azerbaïdjan.

Les parties ont convenu de poursuivre leurs activités conjointes afin de développer la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel.

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