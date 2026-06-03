La coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA appréciée

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Dans le cadre de la Semaine de l'énergie de Bakou, le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, a rencontré Philipp Mshelbila, secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), et Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Lors de la rencontre avec Philip Mshelbila, les tendances observées dans le secteur gazier mondial et le rôle croissant du gaz naturel face à la demande croissante d'électricité ont été abordés. L'importance du gaz pour la stabilité énergétique et la transition énergétique a été particulièrement soulignée. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Forum des pays exportateurs de gaz, ainsi que sur la participation au prochain sommet de ce forum.

Au cours de l’entretien avec Francesco La Camera, la coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA a été hautement saluée. L’importance du développement des initiatives conjointes dans le domaine des énergies renouvelables et des projets mis en œuvre dans ce sens a été soulignée. Il a été affirmé que ce partenariat jouait un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transition énergétique et du programme en faveur des énergies vertes.

Les possibilités de financement des projets d'énergie verte ont été également abordées.

Francesco La Camera a exprimé sa volonté de renforcer la coordination avec les institutions financières internationales et d'évaluer conjointement les projets afin d'étendre les initiatives de projets en Asie centrale et dans les pays de la région.

L'intégration régionale dans le domaine des énergies renouvelables, le développement des réseaux électriques, les systèmes de stockage d'énergie et l'expansion des interconnexions ont été également fit l’objet de discussions.