l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ECONOMIE

La coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA appréciée

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Dans le cadre de la Semaine de l'énergie de Bakou, le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, a rencontré Philipp Mshelbila, secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), et Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Lors de la rencontre avec Philip Mshelbila, les tendances observées dans le secteur gazier mondial et le rôle croissant du gaz naturel face à la demande croissante d'électricité ont été abordés. L'importance du gaz pour la stabilité énergétique et la transition énergétique a été particulièrement soulignée. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Forum des pays exportateurs de gaz, ainsi que sur la participation au prochain sommet de ce forum.

Au cours de l’entretien avec Francesco La Camera, la coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA a été hautement saluée. L’importance du développement des initiatives conjointes dans le domaine des énergies renouvelables et des projets mis en œuvre dans ce sens a été soulignée. Il a été affirmé que ce partenariat jouait un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transition énergétique et du programme en faveur des énergies vertes.

Les possibilités de financement des projets d'énergie verte ont été également abordées.

Francesco La Camera a exprimé sa volonté de renforcer la coordination avec les institutions financières internationales et d'évaluer conjointement les projets afin d'étendre les initiatives de projets en Asie centrale et dans les pays de la région.

L'intégration régionale dans le domaine des énergies renouvelables, le développement des réseaux électriques, les systèmes de stockage d'énergie et l'expansion des interconnexions ont été également fit l’objet de discussions.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Alexandre Tourtchine : La coopération industrielle est un axe de croissance stratégique de la coopération azerbaïdjano-biélorusse
  • 03.06.2026 [19:43]

Alexandre Tourtchine : La coopération industrielle est un axe de croissance stratégique de la coopération azerbaïdjano-biélorusse

La SOCAR et SLB échangent sur l'optimisation des opérations de production
  • 03.06.2026 [19:24]

La SOCAR et SLB échangent sur l'optimisation des opérations de production

Abdulkadir Uraloğlu : La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour
  • 03.06.2026 [17:34]

Abdulkadir Uraloğlu : La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour

Un système d’information du Réseau du commerce numérique est en cours de création en Azerbaïdjan
  • 03.06.2026 [17:02]

Un système d’information du Réseau du commerce numérique est en cours de création en Azerbaïdjan

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
  • 03.06.2026 [16:15]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

L’Azerbaïdjan et le Bélarus signent un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des statistiques
  • 03.06.2026 [15:27]

L’Azerbaïdjan et le Bélarus signent un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des statistiques

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une chute
  • 03.06.2026 [14:47]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une chute

Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 31 dollars
  • 03.06.2026 [12:33]

Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 31 dollars

Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou
  • 02.06.2026 [21:17]

Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou

L’Union européenne et l’Azerbaïdjan parviennent à un accord préliminaire sur le projet du document « Priorités du partenariat »

  • [20:43]

La présidente du Milli Medjlis tient plusieurs rencontres à Belgrade

  • [20:30]

Les athlètes azerbaïdjanais remportent 231 médailles le mois dernier

  • [20:17]

Le Conseil des dirigeants des agences de presse des États de la CEI se réunit à Saint-Pétersbourg

  • [20:04]

Alexandre Tourtchine : La coopération industrielle est un axe de croissance stratégique de la coopération azerbaïdjano-biélorusse

  • [19:43]

Trump : Le guide suprême iranien participe aux pourparlers de paix

  • [19:40]

La SOCAR et SLB échangent sur l'optimisation des opérations de production

  • [19:24]

La coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA appréciée

  • [19:00]

La vice-Première ministre biélorusse annonce les principales orientations du développement des relations de coopération avec l'Azerbaïdjan

  • [18:31]

Une lauréate de la bourse Heydar Aliyev : La musique n’est pas simplement une profession pour moi, mais une composante indissociable de ma vie

  • [17:55]

Abdulkadir Uraloğlu : La Türkiye réaffirme son engagement en faveur du corridor de Zenguezour

  • [17:34]

Un système d’information du Réseau du commerce numérique est en cours de création en Azerbaïdjan

  • [17:02]

Bahreïn intercepte 3 missiles et plusieurs drones iraniens

  • [16:44]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • [16:15]

Kobakhidze : La coopération entre la Géorgie, l'Azerbaïdjan et la Türkiye revêt une importance particulière pour nous

  • [15:55]

L’Azerbaïdjan et le Bélarus signent un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des statistiques

  • [15:27]

La Fédération internationale sikhe et le Groupe d'initiative de Bakou signent un mémorandum d’entente

  • [15:07]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une chute

  • [14:47]

Un mémorandum sera signé entre la Fédération internationale sikhe et le Groupe d'initiative de Bakou

  • [13:03]

Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 31 dollars

  • [12:33]

Abbas Abbassov : Nous prévoyons de présenter au public les projets que nous mettrons en œuvre conjointement avec les Dalits

  • [12:14]

Le président Ilham Aliyev assiste à l’inauguration d’un nouveau bâtiment de la Banque centrale VIDEO

  • [12:00]

Les victimes des événements d'Amritsar attendent toujours justice

  • [11:39]

Ana Brnabić : L'Azerbaïdjan est un ami et un allié de la Serbie

  • [11:25]

Le président de la Fédération sikhe du Canada: La solidarité internationale dont nous avons été témoins à Bakou est d'une grande importance

  • [10:42]

Bakou accueille une conférence internationale consacrée aux événements d'Amritsar

  • [10:27]

Championnats d'Europe de minifootball : l’équipe azerbaïdjanaise se qualifie pour les demi-finales

  • [10:10]

Trump assure que les discussions avec l’Iran se poursuivent en permanence

  • [10:02]

Marco Rubio: Le projet TRIPP est la pierre angulaire de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

  • [09:52]

Le Canada souhaite approfondir ses relations avec l'Azerbaïdjan

  • [09:38]

Crise au Moyen-Orient : l’explosion des coûts de transport met l’aide aux enfants en péril

  • [09:21]

Bakou accueillera deux tournois internationaux de billard

  • 02.06.2026 [21:17]

Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou

  • 02.06.2026 [21:17]

La Cour d’appel de Bakou examine les requêtes présentées par les citoyens arméniens

  • 02.06.2026 [21:11]

L’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan examinent l’état actuel de leurs relations d’alliance stratégique

  • 02.06.2026 [20:28]

Le partenariat entre la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques et l’UNESCO entre dans une nouvelle phase

  • 02.06.2026 [20:04]

Les gymnastes azerbaïdjanais qui participeront à la Coupe du monde à Bakou sont dévoilés

  • 02.06.2026 [19:54]

L’ICESCO publie la cinquième série d’études spécialisées sur l’enseignement de l’arabe aux non arabophones

  • 02.06.2026 [19:43]

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le premier vice-Premier ministre ukrainien

  • 02.06.2026 [19:09]

L'accès des entreprises azerbaïdjanaises aux marchés financiers internationaux examiné

  • 02.06.2026 [18:53]

Irakli Kobakhidze : La mise en service complète de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est un autre exemple clair de partenariat stratégique

  • 02.06.2026 [18:25]

L’IRENA et le Centre pour l'énergie propre de l'Organisation de coopération économique signent un mémorandum d’entente

  • 02.06.2026 [18:10]

L’OMM appelle à se préparer à El Niño

  • 02.06.2026 [17:50]

Lasha Abashidze : La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars renforcera encore plus le rôle de transit de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie

  • 02.06.2026 [17:20]

La SOCAR : Le corridor de Zenguezour contribuera à renforcer les liens d’énergie et de transport de la région

  • 02.06.2026 [17:16]

Réouverture de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars après modernisation

  • 02.06.2026 [16:43]

La centrale solaire en cours de construction à Djabraïl contribuera à la décarbonation du terminal pétrolier et gazier

  • 02.06.2026 [16:35]

France : au moins 929 SDF morts en 2025

  • 02.06.2026 [16:16]

Des contrats d’une valeur de près de 8 milliards de dollars signés dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou

  • 02.06.2026 [15:48]

Une ministre géorgienne : La ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars est un projet stratégique qui offre des opportunités supplémentaires pour le transport de marchandises dans la région

  • 02.06.2026 [15:04]

Les relations diplomatiques établies entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie

  • 02.06.2026 [14:52]

L’été arrivera en Azerbaïdjan le 21 juin

  • 02.06.2026 [14:32]

Une délégation azerbaïdjanaise visite le Monument de la Victoire à Minsk

  • 02.06.2026 [14:04]

Boston Consulting Group : L’intelligence artificielle peut accélérer la transformation dans le secteur de l’énergie

  • 02.06.2026 [13:04]

Un concert consacré aux œuvres de compositeurs azerbaïdjanais organisé en France

  • 02.06.2026 [12:55]

Rövchen Nedjef : L'Azerbaïdjan sera un fournisseur d'énergie fiable pour ses pays partenaires au cours des prochaines décennies

  • 02.06.2026 [12:44]

La première réunion du Dialogue économique azerbaïdjano–américain contribuera à la coopération bilatérale

  • 02.06.2026 [12:23]

L'Azerbaïdjan et les États-Unis discutent des perspectives de coopération en matière de la numérisation et des transports

  • 02.06.2026 [12:18]

La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite

  • 02.06.2026 [11:48]

Le spectacle intitulé « Le Petit Prince » présenté au Théâtre musical académique d’Etat d’Azerbaïdjan

  • 02.06.2026 [11:40]

Gio Cristofoli : Le Corridor gazier Sud est l'un des piliers importants de la sécurité énergétique

  • 02.06.2026 [11:40]

Plus de 300 cas d'Ebola confirmés en RDC

  • 02.06.2026 [11:25]

La société BP étend l'application de nouvelles technologies de production dans des conditions géologiques complexes en Azerbaïdjan

  • 02.06.2026 [11:12]

Un nouveau gouvernement nommé au Sénégal

  • 02.06.2026 [11:10]

Le président de SOCAR : Le gaz azerbaïdjanais est l'une des sources d'énergie les plus fiables de la région

  • 02.06.2026 [10:51]

L'Azerbaïdjan et les États-Unis discutent de la mise en œuvre du projet TRIPP

  • 02.06.2026 [10:32]

Etats-Unis : 7 morts dans une fusillade liée à une querelle domestique dans l'Iowa

  • 02.06.2026 [10:24]

Un communiqué conjoint signé entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie sur l'établissement de relations diplomatiques

  • 02.06.2026 [10:18]

Trump affirme que les discussions avec l’Iran se poursuivent à un rythme soutenu

  • 02.06.2026 [10:03]

Francesco La Camera : L'IRENA soutient les projets d'énergies renouvelables en Asie centrale

  • 01.06.2026 [21:11]
Le président Aliyev montre le cadeau offert par le président Donald Trump au secrétaire d’État adjoint américain VIDEO

Le président Aliyev montre le cadeau offert par le président Donald Trump au secrétaire d’État adjoint américain VIDEO

Perviz Chahbazov : L'initiative APRECA vise à développer la coopération dans le domaine des énergies renouvelables

  • 01.06.2026 [21:01]

Le partenariat énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Égypte entre dans une nouvelle étape

  • 01.06.2026 [20:52]

Un événement festif organisé pour les enfants au Zoo de Bakou à l’initiative de Leyla Aliyeva

  • 01.06.2026 [20:49]

La Semaine de l’Énergie de Bakou lancée

  • 01.06.2026 [20:48]

La coopération énergétique azerbaïdjano-ouzbèke se développe

  • 01.06.2026 [20:47]

Perviz Chahbazov : La montée des tensions géopolitiques et la transition écologique sont en train de refaçonner le paysage énergétique mondial

  • 01.06.2026 [20:29]

L’ESCAP : La région de l’Asie centrale a un grand potentiel pour la transition énergétique mondiale

  • 01.06.2026 [19:30]

Alparslan Bayraktar : Il est possible d'augmenter la capacité de transport du gazoduc TANAP

  • 01.06.2026 [19:08]

Le président Ilham Aliyev participe à la cérémonie d’ouverture de la Semaine de l’énergie de Bakou MIS A JOUR VIDEO

  • 01.06.2026 [18:50]

Semaine de l'énergie de Bakou : L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan examinent leur partenariat énergétique

  • 01.06.2026 [18:34]

Le Premier ministre géorgien reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense

  • 01.06.2026 [18:23]

La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Serbie

  • 01.06.2026 [17:56]

Alparslan Bayraktar : Le projet énergétique de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Türkiye et de la Bulgarie peut être étendu à l’Asie centrale

  • 01.06.2026 [17:50]

Les ministres azerbaïdjanais et géorgien de la Défense échangent sur les nouvelles perspectives de coopération

  • 01.06.2026 [17:25]

Perviz Chahbazov : La politique énergétique du président azerbaïdjanais repose sur le développement équilibré des sources de pétrole, de gaz et d’énergies renouvelables

  • 01.06.2026 [17:06]

La Chine publie une réglementation sur les investissements à l'étranger

  • 01.06.2026 [16:35]

Le président azerbaïdjanais reçoit une délégation menée par le secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires économiques, énergétiques et commerciales VIDEO

  • 01.06.2026 [16:16]

L’ANAMA : Le mois dernier, 284 mines et 1537 munitions non explosées ont été neutralisées

  • 01.06.2026 [16:14]

Un nouvel acheminement de marchandises à destination de l’Arménie effectué via le territoire azerbaïdjanais

  • 01.06.2026 [15:43]

Le Forum de l’énergie de Bakou entame ses travaux

  • 01.06.2026 [15:14]

Le président Ilham Aliyev remercie Donald Trump pour le mémorandum relatif à la prolongation de la suspension de l’amendement 907 à la Loi sur le soutien à la liberté

  • 01.06.2026 [15:03]

Le prix de l’or en baisse, celui de l’argent en hausse sur les bourses mondiales

  • 01.06.2026 [14:35]

Ebola en RD Congo : signes d’espoir à Bunia après la guérison de quatre infirmiers

  • 01.06.2026 [14:20]

Un festival lancé dans le Parc en bord de mer

  • 01.06.2026 [13:52]

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

  • 01.06.2026 [13:09]

Les exportations de la Corée du Sud ont bondi en mai de 53% à 87,8 milliards de dollars

  • 01.06.2026 [12:49]

La Marine française a arraisonné un pétrolier sous sanctions en provenance de Russie

  • 01.06.2026 [12:27]

Le président Ilham Aliyev : Le corridor de Zenguezour sera certainement construit

  • 01.06.2026 [12:13]

Le président Ilham Aliyev : Aujourd’hui, nous coopérons étroitement avec nos partenaires en matière de câbles énergétiques

  • 01.06.2026 [12:00]