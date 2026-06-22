La coopération parlementaire entre les États membres de l’OCI se renforce

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Le 22 juin, la 56e réunion du Comité exécutif de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) s’est tenue à Bakou dans le cadre de la 20e session de la Conférence de l’Union parlementaire des États membres.

L’événement a réuni des chefs de délégations parlementaires, des députés et d’autres responsables des États membres de l’OCI.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général de l'Union parlementaire de l'OCI, Mouhamed Khouraichi Niass, a souligné l’importance de cet événement. Il a évoqué la nécessité de renforcer la coopération parlementaire entre les pays membres et de développer des initiatives communes.

Rafael Husseynov, chef de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l’Union parlementaire de l’Organisation de la coopération islamique, a également pris la parole.

L’ordre du jour de la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire de l'OCI ainsi que d’autres questions ont été examinés lors de la réunion.