La dette publique extérieure de l’Azerbaïdjan rendue publique
Bakou, 10 juin, AZERTAC
Au 1er juin 2026, la dette publique extérieure de l’Azerbaïdjan s’est chiffrée à 4 milliards 642,4 millions de dollars, selon le Comité national des statistiques.
Cet indicateur est en baisse de 8 % par rapport à la même période de l’année dernière.
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