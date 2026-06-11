La Fédération azerbaïdjanaise de badminton envoie du matériel sportif au Rwanda

Bakou, 11 juin, AZERTAC

La Fédération azerbaïdjanaise de badminton poursuit son projet de soutien au développement du badminton en Afrique.

Dans le cadre de sa coopération avec la Fédération mondiale de badminton et la Confédération africaine de badminton, la Fédération azerbaïdjanaise de badminton a fait don de raquettes, de volants et d'autres équipements sportifs nécessaires à la Fédération rwandaise de badminton.

L'objectif principal de ce projet est de contribuer au développement du badminton dans les pays africains, dans le respect des principes de responsabilité sociale, et de soutenir l’expansion de cette discipline sportive auprès d’un public plus large.

La Fédération rwandaise de badminton a exprimé sa gratitude pour ce soutien dans une lettre officielle adressée à la partie azerbaïdjanaise. Elle y souligne que le matériel sportif fourni a joué un rôle déterminant dans le succès du premier championnat de badminton organisé dans le pays.

Par ailleurs, la Fédération rwandaise de badminton a fait part de son intention d'établir une coopération à long terme avec la Fédération azerbaïdjanaise de badminton. L’objectif est de bénéficier de l’expérience de l’Azerbaïdjan dans le domaine du badminton, d’accélérer le développement de ce sport au Rwanda et de former des athlètes capables de concourir au niveau international à l’avenir.