La présidence du Forum urbain mondial passe de l’Azerbaïdjan au Mexique
Bakou, 22 mai, AZERTAC
La présidence de la prochaine session du Forum urbain mondial des Nations unies est officiellement passée de l’Azerbaïdjan au Mexique.
La passation s’est tenue à Bakou dans le cadre de la cérémonie de clôture officielle de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies 2026.
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