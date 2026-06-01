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POLITIQUE

La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Serbie

La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Serbie

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a entamé une visite de travail en Serbie afin de participer à la conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire.

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