La présidente du Milli Medjlis tient plusieurs rencontres à Belgrade

Bakou, 3 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a tenu une série de rencontres dans le cadre de la Conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire, organisée à Belgrade, capitale serbe.

Lors des rencontres avec la présidente de l'Union interparlementaire, Tulia Akson, le président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Pere Joan Pons, la présidente du Sénat du Zimbabwe, Mabel Chinomona, la secrétaire générale de l'Union interparlementaire, Anda Filip, la vice-présidente de l'UIP, Gabriela Morawska-Stanetcka, le membre du comité exécutif de l'UIP, Karen Bradley, la présidente du Bureau des femmes parlementaires, Cynthia Lopez Castro, les vice-présidentes de la Chambre des représentants marocaine, Nadia Touhami et Zaïna Id Hali, ainsi que la vice-présidente du Parlement mauritanien, Siham Najem, l'importance de la Conférence mondiale pour le développement de la coopération entre les femmes parlementaires a été mise en avant.

Au cours des discussions, l’accent a été mis sur l'importance des plateformes multilatérales. Les questions de coopération bilatérale au sein des organisations parlementaires internationales, ainsi qu'entre les organes législatifs, ont fait l’objet de discussions.