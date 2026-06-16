Tbilissi, 16 juin, AZERTAC

La Serbie va ouvrir une ambassade en Géorgie.

Cela a été annoncé à l’issue de la rencontre entre le président serbe Aleksandar Vučić et le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze.

Irakli Kobakhidze a hautement apprécié la première visite officielle du président serbe en Géorgie. Il a souligné que la décision de la Serbie d'ouvrir une ambassade à Tbilissi constituait une étape extrêmement importante.

« Je suis convaincu que la mission diplomatique contribuera considérablement à renforcer davantage la coopération entre les deux pays », a ajouté le Premier ministre.