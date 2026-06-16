La Serbie va ouvrir une ambassade en Géorgie
Tbilissi, 16 juin, AZERTAC
La Serbie va ouvrir une ambassade en Géorgie.
Cela a été annoncé à l’issue de la rencontre entre le président serbe Aleksandar Vučić et le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze.
Irakli Kobakhidze a hautement apprécié la première visite officielle du président serbe en Géorgie. Il a souligné que la décision de la Serbie d'ouvrir une ambassade à Tbilissi constituait une étape extrêmement importante.
« Je suis convaincu que la mission diplomatique contribuera considérablement à renforcer davantage la coopération entre les deux pays », a ajouté le Premier ministre.
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