Lavrov et Fidan discutent de la situation dans le Caucase du Sud

Moscou, 16 juin, AZERTAC

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan et son homologue russe Sergueï Lavrov ont discuté de la coopération régionale, ainsi que de la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

« Nous avons discuté de la situation dans le Caucase du Sud et du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. C’est un élément très important pour garantir la paix dans la région », a déclaré Hakan Fidan lors de la conférence de presse, tenue à l’issue des négociations.

Pour sa part, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et la Türkiye avaient convenu de coopérer étroitement dans le Caucase du Sud, au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Il a souligné que la participation des deux pays à la plateforme de coopération régionale « 3+3 », qui inclut l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Iran, demeurait un axe de coopération important, ajoutant que « la porte reste toujours ouverte à la Géorgie ».

Au cours des discussions, les ministres ont également abordé les questions de sécurité en mer Noire, la situation dans le détroit d'Ormuz et le développement de la coopération bilatérale.