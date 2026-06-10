L’Azerbaïdjan et la Chine élargissent leur coopération éducative

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation, Hassan Hassanli, a rencontré une délégation de l'Université Xi'an Shiyou de la République populaire de Chine.

Les parties ont discuté de la coopération actuelle et des initiatives futures lors de l’entretien.

Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération entre l'Université Xi'an Shiyou et les établissements d'enseignement supérieur azerbaïdjanais, les échanges d'étudiants et de personnel scientifique et académique, ainsi que la mise en œuvre de projets de recherche conjoints.