L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent de leur coopération culturelle

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, s’est entretenu le 24 septembre avec le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Balazs Hanko.

Le ministre Adil Karimli a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération culturelle entre les deux pays.

Il a été souligné que les relations culturelles entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie s’approfondissaient d’année en année au format bilatéral et au sein des organisations de coopération du monde turcique.

Le ministre hongrois a remercié son homologue azerbaïdjanais pour son accueil chaleureux. Il a souligné l’existence de larges perspectives pour les liens culturels entre les deux pays.

Au cours de la conversation, un échange de vues a eu lieu sur la coopération dans les domaines de la bibliothèque, de la protection et de la promotion du patrimoine culturel, y compris du cinéma.