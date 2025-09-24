L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent de leur coopération culturelle
Bakou, 24 septembre, AZERTAC
Le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, s’est entretenu le 24 septembre avec le ministre hongrois de la Culture et de l'Innovation, Balazs Hanko.
Le ministre Adil Karimli a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération culturelle entre les deux pays.
Il a été souligné que les relations culturelles entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie s’approfondissaient d’année en année au format bilatéral et au sein des organisations de coopération du monde turcique.
Le ministre hongrois a remercié son homologue azerbaïdjanais pour son accueil chaleureux. Il a souligné l’existence de larges perspectives pour les liens culturels entre les deux pays.
Au cours de la conversation, un échange de vues a eu lieu sur la coopération dans les domaines de la bibliothèque, de la protection et de la promotion du patrimoine culturel, y compris du cinéma.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La présidente du Parlement serbe entame une visite officielle en Azerbaïdjan
- 23.09.2025 [20:56]
Un homme tué dans l’explosion d’une mine antipersonnel à Aghdam
- 23.09.2025 [20:37]
Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »
- 23.09.2025 [19:47]
Le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies
- 23.09.2025 [17:57]
L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie
- 23.09.2025 [17:17]
L'Azerbaïdjan et la Türkiye signent des protocoles en matière éducative
- 23.09.2025 [17:07]
L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique
- 23.09.2025 [16:52]
Les coraux ne survivront pas à la hausse de la température de la planète
- 23.09.2025 [15:30]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 23.09.2025 [15:04]
Ouverture du Festival Nassimi au Centre Heydar Aliyev
- 23.09.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution
- 23.09.2025 [12:35]
Le développement de la coopération azerbaïdjano-iranienne discuté
- 23.09.2025 [11:27]
Le président iranien reçoit une délégation azerbaïdjanaise
- 23.09.2025 [11:10]
L’Azerbaïdjan et l’Iran discutent de la sécurité régionale
- 23.09.2025 [11:01]
Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025
- 23.09.2025 [10:19]
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze
- 22.09.2025 [16:14]