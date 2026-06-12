L’Azerbaïdjan et la Roumanie discutent du développement de la coopération culturelle

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le sénateur Gheorghe Bota, président de la Commission de la culture et des médias du Sénat roumain, a rencontré l’ambassadeur d’Azerbaïdjan dans ce pays, Gudsi Osmanov.

Les perspectives de développement de la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du patrimoine et des médias ont été discutées. Les parties ont souligné l'importance d'approfondir les relations d'amitié existantes entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie en matière culturelle et humanitaire.

Un échange de vues a eu lieu sur le renforcement des liens entre les institutions culturelles et éducatives des deux pays, l'organisation de visites mutuelles, la mise en œuvre de projets conjoints et l’expansion de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique.

Le sénateur Gheorghe Bota a invité l'ambassadeur Gudsi Osmanov à se rendre dans le județ roumain Bihor. Il a été souligné qu'une telle visite permettrait de faire connaître le riche patrimoine culturel et les traditions de la région, et d'identifier de nouvelles opportunités de coopération.

Les parties ont également discuté des perspectives de coopération entre la télévision roumaine et les médias azerbaïdjanais, de la mise en œuvre de projets communs et de la promotion des échanges d'expériences professionnelles.

À l'issue de la rencontre, un accord a été conclu pour poursuivre le dialogue et soutenir de nouvelles initiatives visant à approfondir la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et des médias.