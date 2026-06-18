L’Azerbaïdjan et la Russie discutent de leurs relations parlementaires

Bakou, 18 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a rencontré le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Andreï Yatskin.

Il a été souligné lors de l’entretien que la Commission de coopération constitue une plateforme importante pour le développement de la coopération entre les deux parlements, et que la réunion précédente avait été fructueuse, des discussions utiles avaient eu lieu.

Au cours de l'entretien, il a été constaté que les relations entre les organes législatifs des deux pays se développaient de manière positive. Il a été indiqué que les rencontres entre les présidents des parlements et les députés contribuaient à renforcer davantage ces relations.

Les questions de coopération au sein des organisations parlementaires internationales, notamment l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de la CEI et d'autres organisations internationales, ont également été abordées.

Les discussions ont également porté sur d'autres questions d'intérêt commun.